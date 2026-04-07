CC.OO. convoca huelga en Glovo en los próximos 24, 25 y 26 de abril

Archivo - Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, informa en un comunicado este martes.

El sindicato ha señalado que el paro se debe al "abuso laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras de la empresa tras el proceso de laboralización" que finalizó en 2025.

Ha añadido que "lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales" y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un "régimen sancionador ilegal" y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa "cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses".