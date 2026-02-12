CCOO convoca huelga en el servicio de estacionamiento regulado en Barcelona desde este sábado

Archivo - Un coche pisa la calzada de la calle Pi i Margall, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha convocado una huelga del personal del servicio de Estacionamiento Regulado de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) todos los sábados y domingos de 2026 a partir del 14 de febrero, ha comunicado el sindicato este jueves en un comunicado.

Según CCOO el objetivo de este paro es "exigir la aplicación efectiva del convenio colectivo y la devolución de los días y exceso de jornada" después de una sentencia judicial del pasado diciembre que ha declarado injustificada una serie de modificaciones de las condiciones de trabajo de la plantilla, en sus palabras.

"La resolución judicial, derivada de un conflicto colectivo, establece que los cambios aplicados en la jornada laboral --incluyendo la imposición de trabajo en domingos y festivos-- no estaban justificados y determina la necesidad de restituir de manera inmediata las condiciones laborales previas", continúa el comunicado.

A pesar del contenido de la sentencia, CCOO reclama que a día de hoy todavía no se ha producido una aproximación por parte de la dirección de la empresa "para resolver los problemas de incumplimiento del convenio que originaron el conflicto en 2022".

Así, la huelga tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del convenio, explica el sindicato, así como la devolución del importe sustraído a consecuencia de esta imposición y el respeto al marco de derechos laborales de la plantilla, textualmente.

MARCO LEGAL

Por su parte, BSM ha explicado que se encuentra actualmente en proceso de negociación del convenio colectivo y ha reiterado su "voluntad de diálogo y negociación" con la representación de los trabajadores, con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen tanto el respeto del marco legal como la prestación adecuada del servicio público, han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

"La empresa manifiesta que actúa y actuará en todo momento en pleno cumplimiento de la legislación vigente", reitera la compañía, siempre respetando el derecho a huelga de los trabajadores.