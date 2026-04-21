CC.OO. Industria rechaza el ERE en Nestlé España por la "facturación récord" en 2025

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España, a 27 de mayo de 2024, en Esplugues de Llobregat, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Industria ha rechazado el anuncio de Nestlé España de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) a 301 trabajadores de la compañía, especialmente dada la buena situación económica de la compañía, que en 2025 anotó una "facturación récord".

Así lo ha expresado el sindicato este martes en un comunicado, posterior a que Nestlé España comunicara a los trabajadores el ERE, enmarcado en un proceso de "transformación operativa" de la Compañía en España para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo, ha defendido por su parte el grupo.

El sindicato ha afirmado que es paradójico y ofensivo para los trabajadores de la empresa que se planteen recortes tras los últimos resultados económicos: "Nestlé España alcanzó un récord histórico de facturación de 2.894 millones de euros en 2025, impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por el incremento de las ventas nacionales", ha recordado.

En el marco de las reuniones del comité de empresa europeo de Nestlé en Lausana (Suiza), que se celebran entre este martes y miércoles, CC.OO., que cuenta con la mayoría sindical en el grupo, ha puesto en marcha "toda la maquinaria sindical para defender los puestos de trabajo" para garantizar la estabilidad laboral y evitar recortes de empleo.

"CC.OO., y el resto de las organizaciones sindicales que tienen representación en el grupo alimentario, acuden al encuentro con una postura de máxima firmeza. Exigirán explicaciones a la cúpula, expresarán su malestar por la decisión que se ha tomado y rechazarán que se marquen diferencias entre personas trabajadoras", ha explicado el sindicato.