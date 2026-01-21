CC.OO. lamenta el siniestro en Gelida (Barcelona) y pide mejorar las infraestructuras ferroviarias

El tren accidentado en Gelida - David Oller - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de acción sindical y atención a las personas de CC.OO. de Catalunya, Enrique Rodríguez, ha lamentado el accidente ferroviario de este martes en Gelida (Barcelona), con un muerto y decenas de heridos de distinta gravedad, y ha pedido que haya mejoras para las infraestructuras ferroviarias del territorio.

En declaraciones a Europa Press, el representante sindical ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores contempla que los empleados que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por fuerza mayor "puedan teletrabajar o, si no es posible, obtener un permiso retribuido" para no ir a trabajar de hasta 4 días.

Sobre el accidente ferroviario en Gelida, ha argumentado que Rodalies de Catalunya es "un servicio público prioritario que utilizan 440.000 personas cada día" y ha exigido que se establezcan los protocolos necesarios para restablecerlo sin poner en peligro la vida de los usuarios y los trabajadores ferroviarios.