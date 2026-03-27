CC.OO. muestra su "satisfacción" por el acuerdo en el ERE de Cartonajes Internacional

TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Cartonajes Internacional S.L. y los comités de empresa con mayoría de CC.OO. de Catalunya han expresado su "satisfacción" tras formalizar el acta de acuerdo que pone fin al período de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) por el cierre de los centros de Valls y Montblanc (Tarragona).

El documento ha sido aceptado por la práctica totalidad de los 163 trabajadores afectados, que han valorado "positivamente" las garantías sociales y económicas alcanzadas, informa el sindicato en un comunicado este viernes.

El acuerdo llega después de la confirmación del cierre definitivo de la actividad productiva prevista el próximo 31 de marzo, e incluye una indemnización para los menores de 56 años de 45/33 días por año trabajado (según los tramos legales), mejorada con una prima lineal de 500 euros por cada año de antigüedad en la empresa.

Para la plantilla de 63 o más años, se ha establecido una indemnización de 20 días por año más una prima de 3.000 euros y un plan de rentas mensuales.

Asimismo, contempla un plan de rentas mensuales para los trabajadores de entre 56 y 63 años con más de 12 años de antigüedad, que garantizarán entre el 75 y el 85% del salario neto hasta la edad de jubilación con una revalorización anual del 2%.

Por último, el acuerdo incluye un plan de recolocación externa para toda la plantilla y la creación de un grupo de retención de 22 personas que se mantendrán en activo mayoritariamente hasta el 31 de mayo y como máximo hasta noviembre de 2026 para las tareas de desmantelamiento y cierre ordenado.