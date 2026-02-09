Cecot y BBVA impulsan el acceso al crédito de las pymes catalanas para promover su crecimiento

Imagen del encuentro en el que se ha renovado la colaboración entre Cecot y BBVA. - BBVA

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot y BBVA han renovado un acuerdo de colaboración por el que buscan mejorar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya e impulsar así su crecimiento, ha explicado BBVA este lunes en un comunicado.

En el marco de este convenio, la entidad bancaria se incorpora a la Oficina de Finançament de la Cecot, un espacio "orientado a reforzar la competitividad empresarial" de los asociados de la patronal.

"Con este acuerdo, las dos entidades apuestan por una colaboración a largo plazo centrada en la financiación de las pymes y el fortalecimiento del tejido empresarial", añade el comunicado de BBVA, lo que consolida el futuro del ecosistema corporativo catalán.

Ambas entidades han formalizado la colaboración este lunes, en el marco de un encuentro en la sede de la patronal en Terrassa (Barcelona), y que ha contado con la asistencia del presidente de Cecot, Xavier Panés; el secretario general, Oriol Alba, el director territorial de Catalunya en BBVA, José Ballester, y el director regional en el territorio, Francisco Pla.

Desde Cecot, Panés ha remarcado que la patronal hace años que trabaja "para que las pymes y autónomos afronten sus procesos de consolidación, crecimiento y reorientación con preparación y más capacidad de anticipación" a través de un acompañamiento cotidiano.