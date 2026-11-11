Cecot cifra en el 7,5% el seguimiento de la huelga entre sus empresas asociadas hasta la mañana

Carteles reivindicativos de la huelga - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha cifrado en un 7,5% el seguimiento estimado de la huelga general entre sus empresas asociadas en los turnos de noche y de mañana hasta las 11, informa en un comunicado tras un sondeo.

Son empresas de diferentes magnitudes y ubicadas sobre todo en Terrassa y otros municipios del Vallès (Barcelona), pero también en distintos puntos de Catalunya.

La industria y la fabricación tienen un gran peso en esta muestra y son el 45,6% de empresas participantes en el sondeo, "en coherencia con la fuerte vinculación de Cecot con el tejido industrial y productivo".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)