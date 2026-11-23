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BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha compartido en Düsseldorf (Alemania) HelpEmpresa, un servicio de diagnóstico y acompañamiento sin coste para las pymes para detectar dificultades y actuar antes de que estas pueden comprometer la continuidad de los negocios.

Lo ha hecho en el marco de un encuentro del programa 'Interreg Europe' que se ha celebrado en la ciudad alemana, y en el que han participado expertos de diferentes países europeos para definir un sistema de ayudas que de una respuesta rápida a los problemas de liquidez de las pymes en situaciones de crisis como desastres naturales, crisis energéticas o pandemias, ha detallado la patronal en un comunicado este lunes.

El coordinador de HelpEmpresa, Pau Cabero, que ha participado en el encuentro, ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada en el modelo.

"Las administraciones aportan los recursos y el marco normativo, pero son las entidades cercanas al tejido empresarial las que pueden detectar a tiempo las señales de alerta y llegar a las pymes antes de que la situación sea irreversible", ha dicho.

Cabero también ha trasladado 3 recomendaciones, que son reforzar las redes europeas para compartir buenas prácticas e impulsar la conexión entre países, facilitar la financiación a las entidades intermediarias y combinar la confianza en dichos intermediarios con mecanismos de supervisión de los recursos públicos.