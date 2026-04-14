Cecot defiende la regularización extraordinaria como herramienta para facilitar la contratación

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BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha valorado la regularización extraordinaria de migrantes como una "herramienta estratégica para la modernización de la economía española y para reforzar la seguridad jurídica de las empresas", así como una necesidad demográfica y económica y cuestión de derechos humanos.

Así lo ha explicado la abogada y asesora de extranjería Eva Canut Pol, que defiende la importancia de la medida dado el contexto de envejecimiento de la población y en la que la incorporación plena de las personas extranjeras es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar y equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas, recoge la patronal en un comunicado este martes.

En este sentido, la normativa aprobada este martes por el Consejo de Ministros permitirá "flexibilizar" la contratación para las empresas, explica el sindicato, facilitando la cobertura de necesidades en sectores con dificultades para contratar o con elevados niveles de temporalidad.

También contribuirá a reducir la economía sumergida e incrementar las cotizaciones, permite obtener una habilitación provisional para residir y trabajar en España desde el inicio de la tramitación, lo que evita que empresas "pierdan candidatos válidos" durante el periodo de espera, y permite regularizar a trabajadores que ya cuentan con vínculos laborales a través del arraigo extraordinario.

"Facilitar una vía de migración regular, ordenada y previsible es el mejor mecanismo para prevenir la explotación laboral y fortalecer un modelo de movilidad humana ordenado que beneficie tanto a la empresa como al trabajador", ha defendido Canut.