Cecot pide al Ministerio de Hacienda que confirme con urgencia el calendario de Verifactu

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BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Cecot ha pedido al Ministerio de Hacienda que confirme con urgencia el calendario definitivo de despliegue de Verifactu para evitar "una nueva situación de incertidumbre empresarial".
En una carta remitida al ministro Arcadi España, la patronal ha defendido la necesidad de disponer de un marco estable para que las empresas puedan planificar adecuadamente sus inversiones, asignar recursos y tomar decisiones organizativas con garantías, ha informado este miércoles Cecot en un comunicado.
La entidad ha asegurado defender los "objetivos de digitalización y modernización que persigue Verifactu" pero ha pedido que los despliegues normativos se hagan con previsibilidad, seguridad jurídica y una comunicación anticipada suficiente.