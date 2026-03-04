Cecot pide a los partidos que desbloqueen los Presupuestos catalanes

Archivo - Sede de la patronal Cecot - CECOT - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal Cecot ha reclamado a los partidos políticos catalanes que desbloqueen los Presupuestos de la Generalitat para 2026, en un comunicado este miércoles.

El presidente de la organización, Xavier Panés, ha asegurado que "es imprescindible que los partidos lleguen a consensos amplios" y que sitúen el interés del país por encima de la estrategia partidista.

"Sin un acuerdo político, el país corre el riesgo de volver a quedar encallado. Necesitamos presupuestos para continuar avanzando, para decidir y para activar proyectos esenciales para la ciudadanía y para la actividad económica", ha dicho.

La patronal ha señalado que Catalunya "solo podrá mantener su modelo de bienestar si refuerza sus bases productivas", especialmente en industria e innovación empresarial.

En todo caso, ha pedido que se amplíen y blinden presupuestariamente las medidas de apoyo al desarrollo económico y el tejido productivo.