Cecot se une a las demandas sobre la nueva financiación de una veintena de entidades económicas

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha expresado su apoyo a la valoración sobre la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que han emitido este jueves una veintena de entidades económicas de Catalunya, en la que se valora positivamente la reforma, aunque se considera insuficiente, informa la patronal este jueves en un comunicado.

"Valoramos positivamente que después de años de bloqueo se hayan iniciado los trámites para reformar un sistema caducado que tensiona los servicios públicos y limita la capacidad de progreso económico", ha asegurado el presidente de Cecot, Xavier Panés.

Panés ha resaltado que la patronal coincide con las entidades firmantes en que la propuesta se debe entender como un punto de partida, "y no como uno de llegada".

En el comunicado, Cecot ha defendido que los elementos clave de este comunicado han sido defendidos reiteradamente por la patronal en otras ocasiones, como es la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, reducir la discrecionalidad del sistema o reforzar la corresponsabilidad fiscal y asegurar que se cumpla el principio de ordinalidad.

"Cuando se trata de defender planteamientos de país con una mirada a medio y largo plazo, es fundamental que el mundo económico y empresarial actúe de manera alineada", ha concluido Parés.

VALORACIÓN CONJUNTA

La declaración conjunta a la que se remite Cecot ha sido emitida este jueves por Barcelona Global, Cercle d'Economia, Col·legi d'Economistes de Catalunya, Femcat, Fira de Barcelona, Foment, Pimec, RACC y las 13 Cámaras catalanas.

En el comunicado, las entidades han defendido que la propuesta de financiación "es un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorio, aunque está alejado de las cuotas de autogobierno a las que Catalunya aspira" y ha pedido unidad política a los partidos para garantizar que los avances obtenidos se consoliden en el futuro.