Cellnex asegura comunicaciones críticas en los operativos contra los incendios del verano

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha asegurado las comunicaciones críticas durante los operativos que se han ejecutado este verano contra los incendios en 5 comunidades autónomas.

En un comunicado de este miércoles, la compañía de telecomunicaciones ha explicado que ha desplegado unidades móviles y estaciones base transportables y ha reforzado sus redes de misión crítica.

Todo ello, con el objetivo de "mantener la coordinación permanente entre el servicio de emergencias 112, las brigadas forestales y protección civil en escenarios de máxima complejidad".

Así, ha asegurado la que todos los equipos de emergencia "pudieran comunicarse en todo momento, incluso en áreas sin cobertura convencional o donde el fuego había dañado infraestructuras".

En concreto, Cellnex gestiona en España redes críticas como Comdes (Comunidad Valenciana), Rescat (Catalunya), Resgal (Galicia) y Red Tetra (Navarra).