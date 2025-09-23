Cellnex asume las iniciativas de acción social que desempeñaba su Fundación

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, a 2 de abril de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha asumido las iniciativas de acción social que desempeñaba su Fundación, que dejará de operar, por lo que la actual estructura y toda la operativa quedará integrada en la compañía.

Todas las líneas de trabajo de carácter social formarán parte de la operativa de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex, en coordinación con People, informa la compañía en un comunicado este martes.

El objetivo es potenciar el voluntariado corporativo, reforzar el impacto internacional de su acción social en los 10 países en los que opera y alinearla con el plan ESG del grupo.