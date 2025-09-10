Cellnex nombra a Tomás Alonso nuevo Group Media Director

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha nombrado a Tomás Alonso nuevo Group Media Director efectivo a partir del 2 de octubre, y se integrará en el área de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa del Grupo Cellnex, ha informado la compañía en un comunicado este miércoles.

En su nueva posición, será responsable del desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación y de las relaciones con los medios del Grupo Cellnex, tanto desde el ámbito corporativo como a nivel local e internacional en aquellos países en los que la compañía está presente.

Alonso ha ocupado distintos cargos en multinacionales como Vodafone, Samsung o Ericsson, en posiciones de responsabilidad en las áreas de Relaciones Externas y con los Medios, Comunicación Corporativa, Asuntos Públicos, Marketing y Comunicación Interna.

El Director de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Cellnex, Ignacio Jiménez Soler, ha dicho: "La experiencia de Tomás será clave para implementar nuestra estrategia en Europa, así como para proteger e incrementar nuestra reputación y posicionamiento y seguir siendo un actor clave en los próximos años".

Por su parte, el nuevo Group Media Director ha destacado que el diálogo con los medios de comunicación y actores relevantes de la industria es "cada vez más importante" como Cellnex, que a su parecer están liderando la transformación y digitalización de la sociedad y las relaciones entre personas, negocios y gobiernos.