Cellnex pierde 97 millones hasta junio, un 15,6% menos, y aumenta un 2,9% los ingresos

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cellnex cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 97 millones de euros, un 15,6% menos que en el mismo periodo de 2025, y aumentó un 2,9% los ingresos de explotación, hasta 2.209 millones, y ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de 200 millones.

Los ingresos consolidados reportados fueron de 1.994 millones y , en términos orgánicos, los ingresos aumentaron un 5%, mientras que el Ebitdaal creció un 7,7% y el Ebitda se situó en 1.231 millones, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El negocio de torres fue el "principal motor de crecimiento", con unos ingresos de 1.625 millones y un crecimiento orgánico del 5,2%, mientras que fibra y conectividad y servicios de alojamiento crecieron un 7,8%; DAS, small cells y RANaaS, un 4,5%, y la difusión de radio y televisión, un 0,5%.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)