Celsa desiste de buscar un socio industrial español por la falta de alternativas a Criteria

Añade que el compromiso era intentarlo y que ha informado "detalladamente" al Gobierno

El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, ha explicado que la empresa ha desistido en su búsqueda de un accionista industrial español tras el fracaso de las negociaciones con CriteriaCaixa: "No hay alternativas industriales españolas que podamos tomar en consideración".

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa para presentar los resultados de 2024 de la empresa, junto al consejero delegado, Jordi Cazorla.

Una de las condiciones que el Gobierno impuso a la hora de dar luz verde a la toma de control de la empresa por parte de 5 fondos de inversión internacionales el año pasado fue que al menos el 20% de la empresa perteneciera a un inversor industrial español.

"Nadie puede comprometer a que encontrará un comprador para algo", ha dicho Villaseca, que ha asegurado que la empresa ha cumplido con su búsqueda y que ha informado "detalladamente" al Gobierno de todos los pasos dados.

Ha añadido que "el Gobierno sabe que no hay comprador" y ha añadido que no es sorprendente, ya que, en sus palabras, no hay muchos potenciales socios industriales en España, y ha puesto en valor el tamaño de Celsa, que ha dicho que es la segunda mayor empresa industrial de Catalunya, tras Seat.

CRITERIA

Villaseca ha dicho que "a todo el mundo le hubiera gustado" la entrada de CriteriaCaixa en el capital de la empresa, pero que no ha sido posible.

Ha explicado que iniciaron negociaciones con Criteria para analizar el proyecto y que se hicieron avances, pero que finalmente "decidió que no encajaba en su porfolio".

El presidente ha lamentado la decisión, ya que ha asegurado que "hubiera sido un socio magnífico".

A pesar del fracaso de esta operación, Villaseca se ha mostrado abierto a reemprenderlo en el futuro si aparece otro potencial inversor español.