Un centenar de personas con tiendas de campaña se concentran delante del B9 de Badalona (Barcelona)

Tiendas de campaña y personas concentradas delante del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), asentamiento desalojado este miércoles - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas con una docena de tiendas de campañas se concentran delante del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) este jueves por la mañana, el centro escolar convertido en asentamiento que ha sido desalojado este miércoles por los Mossos d'Esquadra.

Varias dotaciones del Guardia Urbana de Badalona y de los Mossos d'Esquadra mantienen custodiados los diferentes accesos al edificio.

Agentes de los Mossos de paisano han conversado con parte de los concentrados, los cuales vivían en el asentamiento, y les han pedido a los agentes recuperar parte de la documentación que se habían dejado en el interior del edificio durante el desalojo.

EL DESALOJO

El desalojo se ha llevado a cabo petición del Ayuntamiento de Badalona, mediante una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre que autoriza al consistorio a recuperar la propiedad.

En el interior del B9 se han identificado a 181 personas, de las cuales la Policía Nacional han detenido a 15 personas en base a la Ley de Extranjería durante el operativo.

Además, los Mossos d'Esquadra han informado que también se ha arrestado a una persona por un requerimiento de detención.