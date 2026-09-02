Centenares de personas se concentran contra el racismo en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se concentran este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra del racismo y en en respuesta a la concentración en apoyo a Ceuta a la que asisten dirigentes y simpatizantes del PP y de Vox.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte dispositivo, con un cordón policial que divide la plaza en dos, para evitar que ambas concentraciones confluyan.

Impulsada por la Coordinadora Obrim Fronteres, Unitat contra el feixisme i el racisme y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, los asistentes portan pancartas en las que se puede leer 'Ayer como hoy, no pasarán' y claman 'No, no, nazis no, nazis no, nazis no', 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'no sobran migrantes, sobran fascistas' y 'ninguna persona es ilegal'.