Cerca del 40% de catalanes habla con sus seres queridos difuntos, según el Barómetro de Justícia

Gráfico del barómetro de religiosidad. - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El último Barómetro de la religiosidad de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha mostrado que el 38% de los catalanes habla con sus seres queridos difuntos, y que el 47% ha rezado a lo largo del último año.

Declara haber rezado el 47% de creyentes católicos, el 77% de los evangélicos y el 87% de los musulmanes, pero también el 21% de agnósticos y el 6% de los ateos, informa la Conselleria en un comunicado de este jueves.

El 47% de católicos afirma hablar con sus seres queridos difuntos, algo que también hacen el 35% de agnósticos y el 16% de ateos, así como el 19% de evangélicos y el 28% de musulmanes.

El 36% de los agnósticos y el 30% de los ateos afirman haber practicado yoga o meditación, por encima de los católicos (28%), evangélicos (22%) y musulmanes (13%).

PRÁCTICAS MENOS POPULARES

Las prácticas menos habituales entre los catalanes son leer libros sagrados (25%), pedir asistencia espiritual (11%) o participar en peregrinajes o encuentros espirituales (9%), a menudo vinculadas a determinadas creencias.

Entre los evangélicos (72%) y los musulmanes (74%) es mucho más habitual leer los libros sagrados, pero mucho menos entre los que se identifican como católicos (20%).

Pedir asistencia espiritual es una práctica más frecuente entre los evangélicos (36%) y los musulmanes (23%) que en los católicos (11%).

Asimismo, solo un 9% de la población participa en peregrinajes o encuentros espirituales, con más prevalencia entre evangélicos (13%) y musulmanes (16%).