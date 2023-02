Cercas publica el libro de artículos 'No callar': "Me encantaría no tener que escribir sobre política"

El escritor Javier Cercas publica el libro de artículos 'No callar'

Dice que los artículos y crónicas "transformaron" su forma de escribir



BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas ha publicado el libro de artículos, crónicas y conferencias 'No callar' (Tusquets), que reúne textos escritos entre 2000 y 2022: "Me encantaría no tener que escribir sobre política o lo mínimo".

En un encuentro con medios este martes, ha asegurado que antes de 2008 apenas escribía de política, y ha remarcado que comenzó a hacerlo a partir de la crisis económica: "Aspiro a vivir en un mundo muy aburrido donde no tenga que hablar de política".

Javier Cercas ha afirmado que comenzó a escribir sobre ella porque "los escritores no son marcianos", y lo hacen sobre lo que viven y lo que les preocupa, señalando que escribe de ello como de otras cuestiones.

Ha dicho que ocurrió como le pasó a los escritores de los años 20 del siglo XX que no se politizaron hasta después de la crisis de 1929, y ha remarcado que en la actualidad todavía se está en las consecuencias de la crisis de 2008, afirmando que la invasión de Ucrania se puede leer como "la desembocadura de esa crisis".

'No callar' reúne crónicas, ensayos y artículos de Cercas en un volumen de más de 700 hojas en las que aborda cuestiones como la memoria histórica, la Transición, el proceso soberanista catalán, Europa, el feminismo, la literatura y textos autobiográficos, en lo que ha definido como "un libro de libros" a los que ha querido dotar de una coherencia.

ORDENADO EN CAPÍTULOS

Cercas ha afirmado que hay cuestiones recurrentes porque son de su interés, y ha afirmado que solo en dos de los capítulos en los que está dividido ha querido seguir un orden cronológico: el autobiográfico, en el que ha dicho que en su mayoría son humorísticos, y el que va de Catalunya porque quería denotar "la experiencia de un catalán y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo".

Ha afirmado que en los primeros textos sobre el proceso soberanista catalán son de perplejidad ante lo que estaba ocurriendo: "En 2012, nadie pensaba que viviría el otoño de 2017", ha argumentado.

Ha querido dejar claro que él no se se siente periodista si no un "escritor que escribe en los periódicos", un fenómeno que se produce en España, y ha defendido que el periodismo es más importante que nunca ante la mayor capacidad de difusión de la mentira.

Cercas ha subrayado que para él escribir en los diarios fue un descubrimiento total que le cambió la forma de escribir, y ha remarcado que las crónicas que realizaba fueron un "laboratorio" para la novela 'Soldados de Salamina'.

"Antes de esas crónicas era un escritor de gabinete, libresco, cerrado, ahora sigo siéndolo, pero esas crónicas me obligaron y transformaron mi forma de escribir. Salir a la calle, contrastar con la realidad", ha remarcado el escritor.

Ha remarcado que no tiene una fórmula para escribir sus artículos, pero ha remarcado que no escribe "como las novelas", y ha subrayado que la periodicidad de dos semanas le permite no tener que estar pegado a la actualidad.