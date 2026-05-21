Cerrado el acceso a la A-2 en Tarragona por la manifestación de docentes que también corta la N-240

Docentes se manifiestan en Tarragona y cortan la carretera
Docentes se manifiestan en Tarragona y cortan la carretera - USTEC·STES
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 10:30
Seguir en

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la A-2 en Tarragona está cerrado este jueves sobre las 09.15 horas en ambos sentidos hacia la N-240, debido a la manifestación de docentes que han cortado la carretera sobre las 08.15 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X'.

De hecho, la previsión es que la manifestación se desplace hacia el centro de la ciudad en las próximas horas.

Esta jornada la huelga educativa es territorializada en Tarragona Y Terres de L'Ebre.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado