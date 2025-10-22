Cesif celebra su 35 aniversario enfocado en la formación de talento en el sector biofarmacéutico

Durante un acto, hizo entrega de sus Premios a la Excelencia

El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (Cesif) celebró este martes su 35º aniversario con un encuentro que reunió a cerca de 300 profesionales y entidades del ámbito biofarmacéutico, biotecnológico, químico, cosmético y alimentario, junto a representantes institucionales, alumni y miembros del claustro.

El acto, celebrado en Madrid, coincidió con la presentación de una imagen renovada "que marca el inicio de una nueva era para Cesif, reafirmando su posicionamiento como Business School in Farma", informa el centro este miércoles en un comunicado.

Durante el acto tuvo lugar una ponencia a cargo de del cemo Palex Spain y vicepresidente de Amife y alumni de Cesif, Carlos Hagen, bajo el título 'Farma 2035: la nueva era de la industria biofarmacéutica', una reflexión sobre el futuro de la industria y el papel que juegan la formación, las empresas y las instituciones públicas.

Durante el acto, la ceo de Cesif, Clara Campos, destacó que esta efeméride representa "el inicio de una nueva etapa de crecimiento, innovación y apertura internacional" y expresó la voluntad de la entiodad de seguir siendo el puente entre el conocimiento y la industria, y el punto de encuentro del talento que construye el futuro, en sus palabras.

El ceo de metrodora education, Héctor Martínez, explicó que "Cesif fue uno de los tres primeros centros que se incorporó al grupo metrodora en 2021", y destacó su liderazgo en enfoque académico, vinculación con el tejido productivo y su orientación hacia la empleabilidad, textualmente.

Por su parte, la directora general de Formación de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Marín, puso en valor la contribución de Cesif como referente educativo y de empleabilidad en el sector salud, señalando que "centros como Cesif son aliados estratégicos para impulsar la cualificación del talento y la competitividad de la industria biofarmacéutica".

INNOVACIÓN

En su intervención, la Comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, subrayó que este proyecto "tiene como objetivo mejorar la salud de la población, fortalecer tejido industrial y favorecer el crecimiento económico mediante la ciencia, la innovación, la tecnología y la digitalización".

La formación avanzada, la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada "son claves para alcanzar estos objetivos", añadió.

Durante la celebración se entregaron los Premios Cesif 35 Años, que reconocen "el talento, el liderazgo y el espíritu emprendedor de su comunidad académica y profesional".

En la categoría de Talento, se distinguió la trayectoria de referentes del claustro de las primeras ediciones de máster como el vocal de Industria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Fernando Caro, y el General Manager México ANI en Abbott, Eduardo Mulet, por su contribución a la puesta en marcha del primer Programa de Desarrollo Directivo de la industria.

Además, se llevó a cabo un reconocimiento especial a las direcciones de los programas actuales, por su dedicación y compromiso con el crecimiento y prestigio de la escuela.

En las categorías de Liderazgo y Emprendimiento, se rindió homenaje a figuras destacadas del sector y antiguos alumnos que hoy inspiran a las nuevas generaciones, recibiendo galardón la ceo de Cantabria Labs, Susana Rodríguez, y el Emerging Leader de ISPE y docente de Cesif, Christian Gay Porcel.

En el ámbito emprendedor, fueron reconocidos Mónica Lizondo, de SEGLE Biotech Skincare, Natalia Silva Martín, de Blue Silk Cosmetics y Abdel Bariki de Axesus, quienes "representan el impacto transformador del talento Cesif en la industria biofarmacéutica".