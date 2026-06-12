Cetaqua Barcelona celebra 20 años con una jornada sobre innovación hídrica y sostenibilidad

Xavier Bernat (Aigües Barcelona) Luis Calvo (CSIC) Daniel Tugues (Veolia) Josep L.Armenter (ACA) Rafael Villaseca (Veolia) Antonio Balmón,Miquel Roca (Aigües) Jordi Berenguer (UPC) Marina Arnaldos (Cetaqua) Demetrios G. Eliades (KIOS) Rubén Ruiz (Cetaqua) - CETAQUA

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cetaqua Barcelona (Centro Tecnológico del Agua) ha celebrado sus 20 años este viernes en el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat con una jornada sobre innovación hídrica y sostenibilidad, en torno a los cambios de estas dos décadas y las prioridades hídricas futuras, informa en un comunicado.

Estos años Cetaqua ha apalancado más de 340 millones de euros en el territorio con financiación pública de programas españoles y europeos, con "un ratio de éxito superior al 50%, en un marco de financiación con un ratio medio del 14%".

La actividad ha supuesto unos 2.000 empleos de alta calidad, y Cetaqua ha ejecutado 130,6 millones en actividades de I+D+i, 55,3 de ellos con financiación pública, correspondiendo a 107 proyectos.

Ahora desarrolla anualmente más de 100 proyectos de innovación aplicada a las necesidades del territorio, un 37% de ellos cofinanciados con convocatorias competitivas.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El equipo de Cetaqua integra a más de 100 investigadores de alta cualificación, de los cuales 25 tienen actividad directa en la optimización de los activos de Aigües de Barcelona y el territorio del área metropolitana.

También cuenta con más de 500 colaboradores sobre innovación; más de 700 m2 de infraestructuras experimentales y plantas piloto para validar nuevas soluciones; y ha evaluado más de 90 tecnologías emergentes con pruebas de concepto.

El director País de Veolia en España, Daniel Tugues, ha recordado que Cetaqua Nació en 2006 con una alianza de Aigües de Barcelona (grupo Veolia), CSIC y UPC, y que, con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, "esa apuesta ha convertido hoy a Barcelona y su área metropolitana en un referente internacional en innovación aplicada al agua".

El objetivo es conectar investigación global y necesidades empresariales locales, para innovar en tratamiento y eficiencia hídrica, economía circular, adaptación climática, eficiencia energética y digitalización del ciclo del agua.

El presidente del patronato de Cetaqua, Rubén Ruiz, considera demostrado así que la colaboración entre ciencia, universidad, empresa e instituciones "puede generar conocimiento útil, atraer talento, movilizar inversiones y desarrollar soluciones".

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha abierto la jornada 'Innovación global con impacto local: 20 años transformando el agua', seguida de una ponencia de Demetrios G. Eliades (KIOS Research and Innovation Center of Excellence) sobre la hoja de ruta europea para la resiliencia hídrica.

Un debate sobre innovación colaborativa como motor de desarrollo territorial ha reunido a miembros de Agència Catalana de l'Aigua, Aigües de Barcelona, CSIC y UPC, moderados por la gerente de Cetaqua Barcelona, Marina Arnaldos; y han clausurado Daniel Tugues y el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón.