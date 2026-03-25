La CEU UAO inviste Honoris causa a la exministra Ana Pastor y al cirujano torácico Laureano Molins

Acto para investir doctores Honoris causa al cirujano torácico Laureano Molins y la exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, son el rector de la CEU UAO, Arcadi Gual y el rector honorario, Juan Corona. - CEU UAO

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha investido este miércoles como doctores Honoris causa a la exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, y al cirujano torácico y presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona, Laureano Molins López-Rodó, en una ceremonia en la que ambos laureados han destacado la importancia de la ética en el ejercicio de la medicina.

En su discurso en el acto, celebrado en el Aula Magna y presidido por el rector de la CEU UAO, Arcadi Gual, Pastor ha reflexionado sobre la relación entre la sanidad, la universidad y el humanismo, y ha señalado que el sistema de salud debe entenderse como la "expresión histórica de una decisión colectiva".

"Si el poder se ejerce sin una antropología clara, degenera. Si la técnica se desarrolla sin una ética sólida, se deshumaniza. Si la ley se promulga sin referencia a la dignidad, pierde legitimidad", ha apuntado la también exministra de Fomento.

La exdirigente del PP ha afirmado que colocar la persona en el centro no ha de ser una bella metáfora ni un eslógan electoral, "sino una exigencia constante que debe guiar la vida pública, la práctica médica y la responsabilidad institucional".

ÉTICA Y HUMANISMO

Molins ha centrado su intervención en la ética en la medicina, poniendo en valor el papel del juramento hipocrático y destacando los principios de no maleficiencia, beneficiencia, autonomía y justicia, así como --en el marco del profesionalismo médico-- el altruismo, la integridad, la responsabilidad y el respeto.

"Leo que recibir el título de doctor Honoris causa puede ser un estímulo para continuar trabajando en un campo de estudio o profesión. Eso es exactamente lo que me lleva a seguir con la misma ilusión, mi dedicación a los tres pilares de la profesión médica: la asistencia clínica, la docencia y la investigación", ha asegurado.

Por su parte, Gual ha agradecido los discursos a los nuevos doctores, mientras el Gran Canciller de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, ha destacado que han sido propuestos desde la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, remarcando la "centralidad de la vida humana y de la dignidad de la persona".

EL ACTO

El acto ha contado con la presencia del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández; el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, y el director general del CEU, Javier Tello, entre otras autoridades.

El rector honorario de la CEU UAO, Juan Corona, ha puesto en valor la "vocación de servicio" de Molins, que se suma a sus facetas asistencial y académica, así como sus valores de humanismo cristiano y de la primacía de la ética, la esperanza y la vida humana.

Ha destacado su paso por la Clinica Mayo estadounidense y la Universitat Autònoma de Barcelona, durante su etapa académica, y su trabajo en los hospitales Sagrat Cor y Clínic de Barcelona, así como en numerosas instituciones europeas y en la junta editorial de varias revistas científicas internacionales.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida de la CEU UAO, Jordi Palés, ha destacado sobre Pastor que el eje vertebrador de su carrera ha sido la medicina entendida "como servicio racional al bien de la persona".

"Esta combinación, médico, gestor, servidor público, configura una base sólida para su posterior trayectoria, en la que ciencia, ética profesional y responsabilidad social se entrecruzan", ha afirmado Palés.

DECLARACIONES PREVIAS

En declaraciones a Europa Press previas al acto, Pastor ha llamado a cuidar y atender las demandas de los profesionales sanitarios, lo que considera "el reto más importante" para mantener la calidad del Sistema Nacional de Salud, ha criticado las guardias de 24 horas, y ha abogado por atraer talento.

Molins ha señalado el tabaco como principal causante del cáncer de pulmón y que la ley antitabaco es fundamental y que debe incluir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, y ha lamentado que haya marcas que sigan patrocinando festivales de música y que haya famosos que fumen públicamente.

Gual ha afirmado a Europa Press que tener de 'Honoris causa' a Pastor y Molins "es un honor científico, es un honor social, es un honor por los valores que presentan", y ha destacado que la elección es un reflejo de que la universidad quiere potenciar los ámbitos de las ciencias de la salud.