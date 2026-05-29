CGT abandona la mesa y pide la dimisión de Niubó tras la propuesta de Educación

La portavoz de CGT Ensenyament, Laura Gené, en declaraciones a los periodistas tras abandonar la mesa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La CGT Ensenyament ha abandonado la mesa sectorial de este viernes al mostrarse contraria a la nueva propuesta de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, ya que asegura que son "50 euros más" con respecto a la propuesta de este jueves, y pide formalmente la dimisión de la consellera Esther Niubó, quien también ha asistido a la reunión de esta tarde.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas la portavoz del sindicato, Laura Gené, al salir del encuentro, que es el octavo que mantienen con el Departament durante este ciclo de movilizaciones para abordar las mejoras laborales.

Aseguran que Educación les ha propuesto 50 euros más en el nuevo complemento para todos los docentes, algo que creen que es insuficiente, y que con esta nueva propuesta se demuestra, según ellos, que Niubó "está secuestrada" por CC.OO. Educació y la UGT.

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