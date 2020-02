Chacón asegura que la 080 Barcelona Fashion es un "ecosistema referente en el sur de Europa"

Publicado 03/02/2020 18:45:56 CET

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha asegurado este lunes que la 080 Barcelona Fashion es un espacio de creación más allá de los desfiles: "Es un ecosistema referente en el sur de Europa".

Lo ha dicho durante la inauguración de la 25 edición de plataforma de moda, impulsada por la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) y que tiene lugar desde este lunes hasta el jueves en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, según un comunicado de la Generalitat.

Chacón ha defendido que el certamen posiciona a Barcelona y Catalunya como país abierto a la moda y a toda la creatividad e innovación que se genera a su entorno.

"La 80 es un referente en la búsqueda de sostenibilidad, en difusión de conocimiento, en innovación a través del 'fash-tech' y a la vez permite potenciar la producción del sector en todo el país", ha señalado.

Una veintena de compradores y agentes comerciales visitarán el 080 Fashion Showroom procedentes de Japón, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Reino Unido, Italia, Francia, Polonia, Croacia, Bulgaria y República Checa.

También está confirmada la asistencia de una veintena de representantes comerciales de clientes procedentes de Japón y Reino Unido en los desfiles internacionales.

24 MARCAS Y DISEÑADORES

Los marcas que pasarán por la 080 Barcelona Fashion son Lera Mamba, Maite by Lola Casademunt, Designers Society, Chulaap, Naulover, Custo, Accidental Cutting, Eiko Ai, Love Binetti, Menchén Tomás, Lagaam y Las Antonias.

Los diseñadores son Sonia Carrasco, Esaú Yori, Txell Miras, Boris Bidjan Saberi, Joaquín Verdú, Eñaut, Yiorgos Eleftheriades, Pablo Erroz, Oscarleon, Juanjo Villalba, Alled-Martinez y Avellaneda.

En esta edición el certamen reeditará la Pop Up Gallery, el espacio experiencial y multidisciplinar para acercar las últimas tendencias al público en una tienda efímera compartida donde habrá marcas de autor.

En ella participan Accidental Cutting, All that she loves, Anna Rius, Blunbow, Castañer/Mybestys, Daniel Josier, Empremtes/080 shop, Iaios, Kris Mïkita, Luzio, Mietis, Mikakus, Oscarleon, Serendipity, Tassels, The perfect son, TomatesFritosLab, Seventees, VSB Jewels y Widreamers