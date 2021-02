Chacón (PDeCAT) pide descartar la DUI: "Por dignidad, dejemos de hacer numeritos"

La candidata del PdeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón durante el acto de inicio de campaña del PDeCAT, en el Recinto Modernista Sant Pau, en Barcelona, Catalunya (España), a 28 de enero de 2021. El PDeCAT, tras su ruptura con JxCat com

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha pedido dejar a un lado una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI): "Por dignidad, dejemos de hacer estos numeritos".

En una rueda de prensa organizada por Efe, ha propuesto que todos los partidos independentistas definan una estrategia conjunta para avanzar juntos: "No nos podemos excluir y hablar sólo con los puramente independentistas".

"Podemos hacer las DUI que queramos, pero si no hay estructuras de estado no se puede hacer efectiva. No es necesaria más frustración", y ha pedido respeto por la gente que participó en el referéndum del 1-O y quiere la independencia.

Ha insistido en que la vía unilateral a corto plazo "no es realista" ni se puede hacer efectiva, y ha reafirmado que los partidos independentistas deben dejar las proclamas y las declaraciones, ya que actualmente no se produciría ningún reconocimiento internacional.

En este sentido, ha dicho que la propuesta del PDeCAT pasa por un referéndum acordado, la amnistía del los líderes del 1-O y por "trabajar para ser cada día menos dependientes del Estado español".

"El Govern que no vaya, negocie, presione, pida y consiga mejorar la vida de los catalanas en Madrid en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal es un irresponsable y no está pensando en los problemas de la ciudadanía", ha aseverado.

Además, Chacón ha reprochado que la candidata de Junts, Laura Borrás, quiera vetar la contratación de empresas del Ibex 35, en una propuesta que ha calificado de provinciana por querer "criminalizar" a grandes empresas, entre las que también hay compañías catalanas.