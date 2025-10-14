Cid (Comuns) avisa al Govern que "tiene este mes" para concretar las medidas de vivienda pactadas

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Los diputados de los Comuns se unirán a la huelga este miércoles en solidaridad con Palestina

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha avisado al Govern de que "tiene este mes para acabar de concretar" las medidas en materia de vivienda acordadas con los Comuns para la investidura de Salvador Illa y los suplementos de crédito.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Cid ha reiterado que el Govern debe cumplir con la creación de una unidad contra los desahucios y un registro de grandes tenedores: "El Govern debe ser consciente de que se le está pasando el arroz en materia de acuerdos de vivienda".

Ha acusado al Ejecutivo catalán de estar poniendo "en riesgo" la negociación de los Presupuestos catalanes de 2026, ya que los Comuns no negociarán las cuentas si antes no se cumple lo acordado en materia de vivienda.

"Los anuncios y declaraciones no pagan el alquiler y la hipoteca, debe aprobar acuerdos, legislar y que se cumpla la ley de vivienda en Catalunya. No estamos en tiempos de declaraciones o anuncios, estamos en tiempos de concreciones", ha subrayado Cid.

INUNDACIONES

Sobre la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en los actos del 12-O en Madrid durante las inundaciones este domingo en Tarragona, Cid ha asegurado que "es mejor siempre que el presidente de la Generalitat esté en primera línea", pero ha añadido que la gestión del Ejecutivo catalán ante este episodio ha sido bastante correcta, textualmente.

Ha reclamado un plan de choque ante este tipo de episodios, que el Govern agilice las ayudas que ha anunciado y que se tomen "medidas estructurales" como fortalecer el sistema de emergencias, con la internalización del 112.

También ha destacado que, pese a la gestión correcta del Govern sobre las inundaciones, "el problema principal de Illa es que su posición es contradictoria, incongruente, en cuanto a la política climática", en alusión a la apuesta del Govern por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, a la que se oponen los Comuns.

DECRETO DE RENOVABLES

Ha reclamado que el Govern apruebe el decreto de renovables, y ha defendido que incluya el despliegue de la Agencia Natura, el refuerzo del personal de parques nacionales y la puesta en marcha del Conservatori Litoral.

Cid ha asegurado que este miércoles los diputados de los Comuns se unirán a la huelga convocada en solidaridad con Palestina, y ha valorado positivamente el alto el fuego en Palestina, pero ha reclamado que la UE y el Gobierno central "jueguen un papel para garantizar" la existencia de un Estado palestino.

Además, el portavoz de los Comuns ha reclamado al Govern que inicie las negociaciones con los grupos para blindar en el Estatut el derecho al aborto, al ser preguntado por el acuerdo entre PSOE y Sumar para blindarlo en la Constitución.