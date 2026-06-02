Cid (Comuns) defiende que el Papa use el catalán en su visita: "Sería un gesto de respeto"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha defendido este martes que el Papa León XIV utilice el catalán en su visita a Catalunya la próxima semana: "Sería un gesto de respeto".

"Lo más razonable es que utilice el catalán. No lo puedo entender porque, además, el Papa habla perfectamente castellano. No es tan difícil, creo, que pueda utilizar el catalán y espero que sea así", ha remarcado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras explicar que el Govern también lo ha pedido, considera que sería inexplicable que no usara el catalán: "Estamos en Catalunya, nuestra lengua propia, como dice el Estatut, es el catalán, por lo que sería un gesto de respeto que el Papa utilizara el catalán".