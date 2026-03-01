Cid (Comuns) pide a Pané "hacer posible" el servicio de trombectomía 24 horas en Tarragona

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, junto con el regidor de los Comuns en Tarragona Jordi Collado - COMUNS

TARRAGONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido a la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, "hacer posible" el servicio de trombectomía 24 horas 7 días a la semana en Tarragona y afirma que no se trata de una cuestión de recursos sino de voluntad política.

En declaraciones a los medios durante la manifestación en Tarragona para reclamar el servicio de trombectomía 24 horas en el Hospital Joan XXIII, junto con el regidor de los Comuns en Tarragona Jordi Collado, Cid ha emplazado al Govern a pactar un calendario trabajado con los profesionales para que este servicio sea una realidad, y ha destacado que el acuerdo de presupuestos entre el ejecutivo y los Comuns destina "más de 2.500 millones de euros" al ámbito de salud.

Así, ha recordado que este servicio ya existe en Barcelona, Girona y Lleida: "Es imprescindible que lo que es una realidad en todo el país también lo sea aquí", ha señalado.

Ha añadido que es hora de que el departamento "mueva ficha", pero que no es momento de disputa política sino de diálogo ante la demanda de la ciudadanía.

COLLADO

Por su parte, Collado ha dicho que "no tiene ningún sentido" que Tarragona esté en esta situación y ha asegurado que esta es una demanda justa y lícita.

"Estamos aquí expresando lo que ya dice la mayoría de la gente, que es lo que estamos viendo, una gran concentración de gente que pide que territorialmente estemos reconocidos", ha sentenciado.