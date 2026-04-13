Cinco detenidos en Barcelona por introducir trabajadores extranjeros con documentación falsa

Archivo - Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la coordinación de Europol y Eurojust, ha desarticulado una organización criminal que presuntamente introducía trabajadores extranjeros en España usando documentación falsa y ha detenido a 5 personas en la provincia de Barcelona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La red contrató a más de 1.000 trabajadores extranjeros, en su mayoría en Colombia y Perú, y les ofreció falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal.

De esta forma, las víctimas abonaron hasta 300 euros por trámites burocráticos que, en su mayoría, no se materializaron, de forma que trabajaron sin cobertura de la Seguridad Social y sin medidas de seguridad, lo que provocó accidentes laborales.

La investigación policial se inició en mayo de 2025, cuando se detectó la existencia de empresas portuguesas en España que ofertaban soldadores a empresas españolas del sector metalúrgico.

La organización, integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños, hizo firmar a los trabajadores contratos en portugués, de forma que no entendieran lo que estaban aceptando, y los instruyó para que simularan ser turistas en el cruce de fronteras y, una vez en España les exigió pagos para gestionar documentación que nunca llegó a formalizarse.

EMPRESA EN SABADELL (BARCELONA)

Para dar cobertura a estas actividades, la red creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una mercantil portuguesa, lo que facilitó la apariencia de legalidad, y a través de éstas subcontrató servicios a compañías españolas del sector metalúrgico presentando documentación falsa, como altas en la Seguridad Social, tarjetas de residencia, cursos de formación o reconocimientos médicos de los trabajadores.

La operación, en la que también participó la inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil, permitió efectuar a finales de febrero la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional.

El dispositivo se efectuó de forma simultánea en España y Portugal y en él participaron más de 100 agentes de ambos países.

En total, se practicaron seis entradas y registros, tres de ellas en España, se intervinieron tres vehículos, abundante documentación falsa y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias.

El líder de la organización se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, desde donde dirigía la actividad delictiva, y fue detenido en virtud de una orden internacional de detención emitida a través de Interpol.