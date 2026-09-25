Cinco detenidos, 4 de ellos menores, por un presunto robo con violencia en Figueres (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 21 y 23 de septiembre en Figueres (Girona) a un hombre de 18 años y a cuatro menores de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos se remontan al 15 de septiembre, poco antes de las 17.30 horas, cuando un joven se presentó en la comisaría y denunció que acababa de sufrir un robo cuando se dirigía hacia la estación del AVE.

En concreto, explicó que mientras caminaba por la calle Pedreres se cruzó con un grupo de jóvenes que le preguntaron si fumaba y, tras responderles que no, le exhibieron navajas y le robaron una cadena, el reloj, la cartera con la documentación personal, tarjetas y 150 euros en efectivo, y una mochila con un portátil, ropa, gafas de sol y otros objetos personales.

Gracias a la investigación, los agentes identificaron a los autores y los detuvieron los días 21 y 23 de septiembre: la Guàrdia Urbana de Figueres arrestó a uno de los menores, mientras que el resto de detenciones las efectuó Mossos d'Esquadra.

La policía ha podido recuperar la mayor parte de los objetos y, en lo que respecta a los detenidos, los menores han quedado en libertad a la espera de comparecer ante la Fiscalía de Menores y el mayor de edad, con diversos antecedentes, pasó este jueves a disposición judicial.