El cine catalán contará con siete producciones en el Festival de Cannes

Escena del largometraje 'Viva' - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El cine catalán estará presente con siete producciones en el Festival de Cannes, repartidas en distintas secciones del certamen, según ha informado el Departament de Cultura de la Generalitat mediante un comunicado.

Entre los títulos seleccionados está el debut en el largometraje de Aina Clotet con 'Viva', en la Semaine de la Critique, junto a varias coproducciones internacionales con participación catalana como 'La más dulce', de Laïla Marrakchi, 'The End of it', de Maria Martínez Bayona, y 'Rehearsals for a Revolution', de Pegah Ahangarani.

También competirá el cortometraje 'Tú, yo y la vaca', de Aina Callejón, producido por la ESCAC.

Además, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, optará a la Palma de Oro, mientras que 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani, participará en Un Certain Regard; también se proyectarán 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, y 'Les roches rouges', de Bruno Dumont.

Por otro lado, Carla Simón presidirá el jurado de cortometrajes y de La Cinef, y el sector audiovisual catalán estará presente en el Marché du Film con más de 70 empresas y 150 profesionales, además de 17 proyectos que se presentarán a agentes internacionales.