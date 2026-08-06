El CIRE facilitó el acceso laboral a 1.125 internos en semilibertad en 2025

Taller de formación ocupacional de soldadura en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), facilitó a 1.125 personas en semilibertad (951 adultas y 174 jóvenes) el acceso al mercado laboral el año pasado, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este jueves.

Durante el año pasado, el CIRE atendió a 2.896 personas en las últimas fases de la condena y realizó 6.000 actuaciones de acompañamiento relacionadas con la orientación laboral y la búsqueda de trabajo, además de que impulsó 564 acciones formativas.

El Servicio de Estranjería del CIRE, rama de la propia organización, atendió a 685 personas extranjeras en 2025 para valorar su situación irregular antes de iniciar los procesos para la reinserción laboral.

El director del CIRE, Daniel Ortiz, ha argumentado la creación del Servició de Extranjería en que "ser estranjero comporta una dificultad adicional al ya complicado proceso de reinserción penitenciaria".

Es por este motivo que el CIRE y la Fundación Ared han creado el programa Horizonte Laboral, dirigido a personas extranjeras con una situación administrativa irregular, con el objetivo de que adquieran las competencias necesarias para poder acceder al mundo laboral mientras cumplen su condena, lo que, para Ortiz, garantizará un incremento de las autorizaciones de trabajo para penados.