Las 6 ciudades de Barcelona elegidas en el Pla de Barris reciben 5,9 millones de la Diputación

Archivo - La presidenta de la Diputación Lluïsa Moret durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha aprobado conceder 5,9 millones de euros a los ayuntamientos de Manresa, Mataró, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda y Vic, las localidades beneficiarias de la convocatoria 2025 del Pla de Barris i Viles de la Generalitat.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que el apoyo económico es para redactar los programas memoria de sus proyectos de regeneración urbana.

Manresa percibirá 929.000 euros, Mataró 1,3 millones, Sant Joan Despí 631.000 euros, Santa Coloma de Gramenet 1,4 millones, Santa Perpètua de Mogoda 356.000 euros y Vic 1,2 millones.