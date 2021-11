Ciuró prioriza a la CUP pero "si no está por la labor, no se puede dejar al país" sin presupuestos

No esperaba dificultades para pactar tras la "voluntad de acuerdo muy rápida" en la investidura

La consellera de Justicia Lourdes Ciuró ha asegurado este jueves que ve en la CUP el "socio priotario, pero si no está por la labor, no se puede dejar al país sin presupuestos" de la Generalitat para 2022.

En una entrevista en Ràdio Estel recogida por Europa Press, ha llamado a la "responsabilidad de todas las fuerzas independentistas para dar una respuesta al país" y ha pedido un esfuerzo para la recuperación social en un momento de salida de la pandemia.

Al preguntársele si esperaba dificultades para pactar las cuentas con la CUP, ha dicho: "La verdad es que no, porque vi una voluntad de acuerdo muy rápida para investir al presidente Pere Aragonès y pensaba que esto quería decir que no se descarrilaría a la primera curva, entiendo que esto significa que finalmente tendremos un acuerdo".

Considera que "hay un 52% de voto independentista que debería ser quien saque adelante los presupuestos", y ha recordado este punto les une con la CUP.

"No es Junts quien está pactando en Madrid con el PSOE, no sé de dónde sale situarnos en si tenemos un socio preferente u otro, nuestro socio preferente es la CUP", y ha dicho que no podría concebir que no hubiera nuevas cuentas para 2022.

También respecto a las cuentas, ha lamentado que Justicia es la conselleria que menos aumenta su presupuesto y ha asegurado que hará "todo el esfuerzo para evidenciar que también es un departamento que hace política social" en aspectos como atención a las víctimas del delito y los servicios sociales pentienciarios.