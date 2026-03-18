Clar completa la adquisición de Lendo Group en el marco de su estrategia internacional

El Country Manager de Clar España, Yogi Thadhani - CLAR

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fintech internacional Clar ha completado la adquisición de Lendo Group a Vend Marketplace ASA en el marco de la estrategia internacional de la compañía para construir una plataforma global de marketplaces digitales de crédito.

"Con esta operación, la compañía, presente en España a través de las marcas Prestalo, Finteca y Solcredito, avanza en su estrategia de expansión internacional y consolida su actividad en otros países europeos", informa este miércoles en un comunicado.

"Vemos un enorme potencial en combinar la sólida posición de Lendo Group en Escandinavia con la plataforma internacional de Clar. Ambas compañías comparten la misma lógica de negocio y una ambición común: contribuir a un mercado del crédito más transparente y eficiente", ha asegurado el ceo de Clar, Per Granstrand.

Por su parte, el Country Manager de Clar España, Yogi Thadhani, ha calificado la adquisición como "un paso estratégico" que fortalecerá el ecosistema de la empresa y respaldará la inversión continua en tecnología y en el desarrollo de sus marcas.

Desde 2017, Clar ha desarrollado una plataforma global para la intermediación de crédito, conectando a millones de consumidores con bancos y entidades financieras, y opera en 14 mercados en Europa, América Latina y Asia.