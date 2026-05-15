El ClotildeFest 2026 contará con Maria Jaume, Mama Dousha, Max Navarro y Els Amics de les Arts

El secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat, Carles Escolà, y la directora general de Juventud, Clara Quirante, junto a representantes de Els40, Rac105, Europa FM y Flaixbac - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ClotildeFest 2026, que se celebrará todos los jueves entre el 18 de junio y el 9 de julio en el Palau Robert de Barcelona, contará con Maria Jaume, Mama Dousha, Max Navarro y Els Amics de les Arts, entre otros artistas.

Lo han anunciado el secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat, Carles Escolà, y la directora general de Juventud, Clara Quirante, junto a representantes de Els40, Rac105, Europa FM y Flaixbac, en una rueda de prensa este viernes sobre la octava edición del festival.

Es un evento impulsado por la Dirección General de Difusión y la Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat, y el Carnet Jove, en colaboración con las emisoras musicales catalanas Els40, Rac105, Europa FM y Flaixbac, y cuenta con el patrocinio de Estrella Damm.

CUATRO JUEVES CONSECUTIVOS

La primera jornada será el 18 de junio y actuarán, a propuesta de Els40, la mallorquina Maria Jaume, que tras 'Nostàlgia Airlines' presentará su nuevo disco 'Sant Domingo Forever', y el barcelonés Mama Dousha, que ha publicado recientemente el disco 'Tothom té raó' tras los éxitos de canciones como 'Rikiti' y 'Qué Chevere'.

El 25 de junio, a propuesta de Rac105, NAINA presentará su primer trabajo discográfico 'Vives o mortes', y Max Navarro, exconcursante de Operación Triunfo, actuará con sus primeros sencillos 'Estrelles' e 'Inigualable'.

Será el turno de Banda Neón y DJ Bluma Beat el 2 de julio, en la propuesta de Europa FM, que completa Siderland, el trío formado por Uri Plana, Andreu Manyós y Roger Argemí, que tras su participación en el Benidorm Fest 2023 con triunfa con 'Tutu Turú'.

Finalmente, la propuesta de Flaixbac traerá el 9 de julio a Els Amics de les Arts, el consolidado grupo catalán que en 2025 cumplió 20 años y que traerá su gira de celebración al Palau Robert, y también actuarán Suu e Ivan Herzog.

FESTIVAL GRATUITO

Se trata de un festival gratuito con invitaciones a través del Carnet Jove o de las propias emisoras, que las repartirán entre sus oyentes e informarán sobre como obtenerlas más adelante.

Tiene entre sus virtudes, según Escolà, el poder "disfrutar de un buen concierto en un jardín espacioso y acogedor cuando empieza el calor".

Está dirigido fundamentalmente a los jóvenes y Quirante ha destacado que les permite acceder a la cultura y que democratiza sus derechos culturales "con una programación magnífica".