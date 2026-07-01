El Clúster Català de la Moda celebra la nueva tasa europea de 3 euros a los paquetes de bajo coste

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Català de la Moda (MODACC) ha celebrado la entrada en vigor de la nueva tasa de 3 euros que la Unión Europea aplicará a los paquetes de bajo coste procedentes de plataformas internacionales de comercio electrónico, especialmente en productos de valor inferior a los 150 euros.

Ven en esta medida un "paso necesario para avanzar hacia unas condiciones de mercado más equilibradas" y para proteger los estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y responsabilidad, informa el Clúster en un comunicado este miércoles.

El director ejecutivo de MODACC, David Garcia, ha afirmado que el sector de la moda en Europa "hace tiempo que asume exigencias muy elevadas, por lo que considera razonable que los productos que entren al mercado también contribuyan a los costes que generan y compitan en condiciones más justas.