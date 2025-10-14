El COAC presenta un nuevo código de buenas prácticas para organizar concursos de arquitectura

Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 14 octubre 2025 13:50

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado este martes un nuevo código de buenas prácticas para organizar concursos de arquitectura y urbanismo, para ser "una guía de referencia para administraciones públicas" en la promoción de procesos de selección y contratación de servicios tanto en ámbito público como privado.

El código, que cuenta con el apoyo de la Associació Catalana de Municipis (ACM), ofrece criterios y recomendaciones que promuevan "la excelencia, la igualdad de oportunidades y la transparencia" en los concursos, evitando la precariedad profesional, informan en un comunicado.

Entre los criterios fundamentales, se subraya la importancia de asegurar una remuneración justa por las ideas y propuestas presentadas, así como favorecer la diversidad y participación de profesionales y estudios de distintas dimensiones.

