El COAC presenta un nuevo código de buenas prácticas para organizar concursos de arquitectura

Presentación del nuevo código de buenas prácticas para organizar concursos de arquitectura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado este martes un nuevo código de buenas prácticas para organizar concursos de arquitectura y urbanismo, para ser "una guía de referencia para administraciones públicas" en la promoción de procesos de selección y contratación de servicios tanto en ámbito público como privado.

El código, que cuenta con el apoyo de la Associació Catalana de Municipis (ACM), ofrece criterios y recomendaciones que promuevan "la excelencia, la igualdad de oportunidades y la transparencia" en los concursos, evitando la precariedad profesional, informan en un comunicado.

Entre los criterios fundamentales, se subraya la importancia de asegurar una remuneración justa por las ideas y propuestas presentadas, así como favorecer la diversidad y participación de profesionales y estudios de distintas dimensiones.