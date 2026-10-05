Colau afirma que no se postula como candidata pero que ayudará "dentro o fuera" de las listas

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), ha dicho este lunes que no se ha postulado como candidata a nada pero que quiere ayudar a la futura candidatura de Frente Amplio, "sea dentro o fuera de las listas electorales".

"Y si es dentro de las listas electorales, me da igual el número", ha explicado en una entrevista de TVE recogida por Europa Press, en la que ha apostado por que Frente Amplio sea un proyecto ilusionante que plantee medidas valientes y estructurales.

Ha asegurado que puede haber dificultades para articular Frente Amplio, aunque cree que a la gente le importan "un pimiento las diferencias pequeñas" que pueda haber entre formaciones cuando hay objetivos compartidos como hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Ha insistido en que cualquier persona y partido progresista se debe "poner al servicio" de Frente Amplio, y que ella lo hace con esa vocación, para defender el derecho a la vivienda y parar los pies a la extrema derecha.

HUIR DE LA PERSONALIZACIÓN

Sobre si declinaría estar en una candidatura sin la eurodiputada de Podemos Irene Montero, ha respondido que no es cuestión de nombres y que se debe reunir al máximo de personas y de partidos y huir de la personalización: "Tenemos que estar todas. Cuantas más, mejor".

Le "encantaría" que estuviera el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, si su partido no se lo impide, y también Compromís, MES, la CHA y las formaciones que están en la coalición del Gobierno.

Ha abogado por huir del personalismo porque, cuando una cara conocida lo centraliza todo, "los 'lobbies' económicos y los grandes adversarios, la extrema derecha, dedican todo su odio y todos sus recursos a hacer daño" a esa candidatura.

ACELERAR CONVERSACIONES DISCRETAS

Colau ha asegurado que vienen días muy importantes porque queda poco tiempo para las elecciones generales y ha urgido a los partidos a "acelerar" las conversaciones y llegar a acuerdos lejos de los focos de los medios de comunicación.

Ha recomendado reuniones a puerta cerrada desde el respeto y el reconocimiento para asegurar que todos tienen su espacio y su papel, y ha pedido generosidad y valentía a todas las partes para no repetir "peleas del pasado" e impedir vetos cruzados.