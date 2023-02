Colau anuncia la "suspensión temporal" de las relaciones entre Barcelona e Israel

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona ha decretado la "suspensión temporal" de relaciones con el Estado de Israel y con todas sus instituciones, incluido el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv.

La alcaldesa Ada Colau ha enviado una carta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para decretar esta suspensión de relaciones, según ha anunciado la primera edil este miércoles en la recepción a las entidades impulsoras de la iniciativa ciudadana de apoyo al pueblo palestino 'Barcelona amb l'Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans, SÍ'.

"Hay que hacer un gesto contundente para invitar a trabajar por la paz. En este sentido hacemos esta suspensión de relaciones con el Estado de Israel, que confiamos que sea temporal", ha dicho Colau.

Ha argumentado una decisión ante las "décadas de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, la ocupación y la colonización ilegal de territorios palestinos en contra de todos los dictámenes de las Naciones Unidas", y se ha referido al consenso internacional para definir la situación de 'apartheid', en sus palabras.

Para la primera edil de la capital catalana, "hay que romper este silencio, hay que romper esta normalización de una cosa que no es normal" y ha dicho que quiere que este acto invite --literalmente-- a la reflexión y a la acción.

Ha añadido que los hermanamientos son una herramienta de la diplomacia de las ciudades para fortalecer la política de cooperación y de trabajo por la paz, en alusión al tratado entre Barcelona y Tel Aviv, y ha recalcado que no se rompe, pero que se suspende en todos sus efectos.

"CRÍTICA A UN GOBIERNO"

Sin embargo, Colau ha insistido: "En ningún caso es una discriminación contra la población judía. Es la crítica a un gobierno, no a un pueblo, no a una comunidad, no a una religión" y ha reivindicado Barcelona como una ciudad orgullosamente diversa.

La alcaldesa ha recordado que recientemente también se ha suspendido la relación con la ciudad rusa de San Petesburgo tras la "invasión criminal" de Rusia a Ucrania, y que la suspensión de relaciones con Israel se da dentro de esta misma lógica, ha explicado.

En el acto, también han participado el fundador de la Comunitat Palestina de Catalunya, Salah Jamal; el presidente de Junts, Associació de Jueus i Palestins de Catalunya, Laurent Cohen Medina, y la portavoz de la campaña 'Barcelona amb l'apartheid, no', Alys Samson Estapé.