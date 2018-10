Colau defiende las competencias del AMB sobre las VTC y Cunillera lamenta los enfrentamientos

Publicado 25/07/2018 19:40:52 CET

Ambas condenan el ataque a un casal popular de Nou Barris

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, ha defendido las competencias del AMB para regular las licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC) ante la delegada del Gobierno central en Catalunya, Teresa Cunillera, que ha lamentado que se hayan producido enfrentamientos durante la huelga de taxistas de este miércoles.

En rueda de prensa tras reunirse con Colau, Cunillera ha destacado que manifestarse es un derecho constitucional, pero que no puede compartir determinados métodos: "El derecho a la huelga es mucho más comprensible si no hay ninguna consecuencia negativa a parte de la generada por convocar la huelga. Los hechos violentos no me parecen aceptables".

Ha destacado que el Ministerio de Fomento presentó el recurso porque un informe de la Abogacía del Estado avisaba de una invasión de competencias, y Colau ha replicado en rueda de prensa posterior que el AMB también dispone de informes jurídicos que avalan el reglamento.

La alcaldesa ha pedido retirar la suspensión cautelar del reglamento acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y buscar una solución de fondo.

El sector de las VTC, incluyendo Uber y Cabify, han decidido suspender temporalmente el servicio en Barcelona como consecuencia de las "graves agresiones" que se han producido durante la manifestación del taxi, han asegurado en un comunicado la Unión Nacional de Autoturismos VTC (Unauto VTC).

ATAQUES "FASCISTAS"

Preguntada por el ataque de grupos de ultraderecha al casal popular Tres Voltes Rebel, Colau ha expresado su preocupación por que "se puedan producir agresiones de carácter claramente fascista en la ciudad", que no pueden banalizarse, normalizarse ni minimizarse, ha dicho, y ha pedido a la Conselleria de Interior y a la Fiscalía que investiguen.

"Pedimos toda la contundencia para evitar que se repitan este tipo de ataques", ha aseverado Colau, que ha ofrecido la máxima colaboración del Ayuntamiento en este asunto, mientras que Cunillera ha remarcado que está en contra de cualquier acto violento.

Ha sentenciado que "con la violencia no se consigue nada" y que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja por la convivencia, el respeto y la tolerancia, ya que cada uno puede tener sus opiniones y pensamientos pero todos deben poder convivir en un mismo espacio ciudadano.