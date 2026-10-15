Colau: "Estamos en tiempo de descuento para construir la unidad antifascista"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau interviene durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha deseado que las fuerzas de la izquierda puedan alcanzar un acuerdo para concurrir en una única candidatura a las elecciones generales: "Estamos en tiempo de descuento para construir la unidad antifascista".

"Espero que lo consigamos por el bien de todo el mundo", ha manifestado en su intervención durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns y Sumar, Jaume Asens, 'Gaza después de Auschwitz' (Finestres Ensayos en su edición en castellano, Manifest en su edición catalana) este jueves en Barcelona, junto al exdiputado de la CUP David Fernández.

No ha hecho otra referencia a las elecciones o a las negociaciones de la izquierda, y ha centrado su intervención en la situación en Gaza: "La humanidad está en juego en Gaza, al igual que la humanidad estuvo en juego en Auschwitz", ha expresado.

Colau ha defendido que "las fuerzas que defienden la vida y la humanidad", como lo es la propia Palestina, son una mayoría social, y que es algo que deben saber defender gracias a las lecciones que, ha dicho, ha aprendido de sus experiencias en Palestina, entre las cuales su participación en la Global Sumud Flotilla.

La exalcaldesa ha llamado a no banalizar la situación de Gaza y a tener memoria, que es algo que cree que no se ha hecho en España con la dictadura franquista "que ha masacrado a centenares de miles de personas republicanas que todavía están en las cuneaste".

JAUME ASENS

Por su parte, Asens ha apostillado que los descendientes de los exiliados de la dictadura franquista no podrán votar en las elecciones generales por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos: "Un magistrado escogido por el PP y que ha dicho que deseaba que Feijóo fuera presidente ha decidido quitarles el derecho a voto".

Respecto a Gaza, ha incidido en el concepto de esperanza: "Hay luchas que hay que dar, porque nos jugamos nuestra condición humana", y ha llamado a la persistencia y al espíritu de las flotillas a Gaza para abrir brechas frente al sionismo israelí.

DAVID FERNÁNDEZ

Y Fernández ha llamado a despertar conciencias sobre Gaza: "Nuestra indiferencia es una forma brutal de violencia, aunque sea psicológica", y ha añadido que la esperanza no depende del optimismo ni del pesimismo, y que si la población gazatí no se rinde, tampoco deben hacerlo aquellos que apoyan su causa.

También ha puesto ejemplos de desobediencia civil como las acciones contra el equipo de Israel en la Vuelta a España: "Empezamos tres personas en Figueres, y en Madrid ni llegaron. Se trata de esto, que los genocidas no lleguen nunca".