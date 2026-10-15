Colau lamenta que este miércoles ERC no accediera a negociar con Comuns por el Frente Amplio

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha lamentado que este miércoles la dirección de ERC no accediera a negociar por una lista unitaria de las izquierdas tras una llamada de los Comuns: "La respuesta fue que no quieren ni sentarse a hablar".

En una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press Colau ha afirmado que fue ella personalmente quien pidió a la dirección de los Comuns que contactara con la cúpula de ERC para hacer una candidatura que califica de antifascista después de hablar con el candidato republicano a las elecciones, Gabriel Rufián.

Ha lamentado que la dirección republicana haya cerrado la puerta a negociar de manera "rotunda" y ha instado a Rufián a insistir en ERC para que el partido se una al Frente Amplio.

"Quiero animar mucho a Gabriel Rufián a que haga la batalla dentro de su partido porque creo que él tiene la ascendencia ahora, tiene la fuerza del apoyo popular, para plantear esta candidatura antifascista. Pero, claro, eso ya debe hacerlo Gabriel Rufián con Esquerra".

PODEMOS

Preguntada por si contempla que Comuns renuncie a presentarse en Catalunya para que el voto se concentre en ERC, Colau lo ha descartado: "No debemos hacer es premiar a aquellos que no quieren acuerdos".

Sobre si se plantea renunciar a ser candidata del Frente Amplio en caso de no conseguir que Podemos se una, ha expresado que no está "en esta hipótesis".

Ha asegurado que "hasta el último minuto del viernes" (cuando concluye el plazo para registrar las coaliciones electorales) defenderá la coalición de una candidatura única.