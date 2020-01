Colau reclama "corredores seguros" para los migrantes y la defensa de los derechos en origen

Publicado 27/01/2020 19:16:06 CET

BARCELONA, 27 Ene.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este lunes "corredores seguros" para los migrantes y la defensa de los derechos en origen, y ha asegurado que su llegada a la ciudad la hace mejor, más imaginativa y con más recursos, y ha insistido en que el discurso que les criminaliza es un error.

Lo ha dicho en el acto 'Barcelona, ciutat i universitat refugi', organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de Barcelona (UB), donde se ha proyectado el documental 'Universitat Refugi': "Solo un 3% de los refugiados acceden a educación superior", ha subrayado Colau.

"Desde el Ayuntamiento luchamos contra una realidad que nos parece insoportable. No tenemos política en inmigración y refugio pero participamos en todos los proyectos que podemos. Necesitamos miles de proyectos y no podemos ceder a la resignación y a decir que no está en nuestras manos", ha añadido.

El director del documental 'Universitat Refugi', Pau Faus, ha celebrado la proyección, en un acto en el que también se ha ofrecido el concierto 'Música per la vida i la dignitat', a cargo de Orpheus XXI, integrado por músicos refugiados e inmigrantes de distintos.

El rector de la UB, Joan Elías, ha dicho que prevén ampliar el programa para estudiantes refugiados al resto de universidades españolas: "La universidad no puede ser ajena a estas situaciones. Una de nuestras funciones primordiales es dar formación a las personas que huyen de conflictos".

El concertista y pedagogo, doctor honoris causa por la UB y embajador de la Unión Europea por el Diálogo Intercultural, Jordi Savall, ha destacado que el proyecto Orpheus XXI ha dado visibilidad a personas que nadie quería ver, músicos con una vida "invisible e indigna" que han logrado revertir.