Collboni aborda con el Tour qué hacer con los equipos israelíes que salgan de Barcelona en 2026

El alcalde de Barcerlona, Jaume Collboni, interviene durante la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este jueves que su consistorio está "hablando" con la organización del Tour de Francia para decidir qué hacer en caso que equipos israelíes participen en la prueba de salida de la competición, que se arrancará en la ciudad en 2026.

En una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press, ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona secunda la posición del Gobierno central de "no autorizar o impedir" que en las competiciones internacionales participen equipos bajo la bandera de Israel.

"Lo estamos hablando con el Tour y veremos qué decisión se acaba tomando, pero esta es la posición de Barcelona, es la posición del gobierno municipal y es la que mantenemos en los casos de las ferias y en los casos de las grandes competiciones internacionales", ha dicho.