Collboni afirma que el Pride 2030 en Barcelona se pondrá al servicio de los países que aún luchan

Archivo - Una persona con la bandera arcoíris durante la manifestación de la 50 Diada por la liberación sexual y de género, a 27 de junio de 2026, en Barcelona. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que la ciudad haya sido elegida este jueves para acoger el World Pride 2030 y ha afirmado que con la candidatura no se han puesto como ejemplo de éxito, sino que se ponen al servicio de "los países que luchan de forma más dura" y que aún no pueden celebrar el Pride.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y el presidente y vicepresidenta del Pride Barcelona, Ferran Poca y Maria Giralt, en la que han concretado que se celebrará del 28 de junio al 28 de julio de 2030.

Collboni ha subrayado que han hecho realidad un sueño y que acojerán a países en los que no se permite a la comunidad LGBTQIA+ expresarse públicamente: "No hemos querido vender un destino, no hemos querido vender lo bien que estamos aquí, no hemos querido ponernos de ejemplo, nos hemos puesto al servicio de aquellos que están en esta lucha de forma más dura".

Por su parte, Menor ha destacado que la cita internacional llega en un momento "muy oportuno en el que se deben defender los derechos y libertades más que nunca".

Ha añadido que ahora la capital catalana tiene la responsabilidad de estar a la altura y que la designación es una declaración de intenciones de que Barcelona y Catalunya se contraponen a la ola reaccionaria, además de ser un reconocimiento del movimiento LGBTQIA+ internacional al considerarlas un "faro de esperanza".

PRIDE BARCELONA

Poca ha asegurado que se trata de un día histórico porque Barcelona ha sido elegida con el 84% de los apoyos de los 686 Prides de todo el mundo: "Es un triunfo de la candidatura. Hemos presentado un proyecto político, reivindicativo y por los derechos humanos, organizado desde el activismo".

Por último, Giralt ha recalcado que Barcelona se convertirá en una plataforma al servicio de las comunidades del mundo y que será un World Pride "para el mundo, no para la ciudad", a la vez que ha llamado a la sociedad civil a acompañarles.