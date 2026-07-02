Collboni, Álvarez y Parlon asisten a la presentación de equipos del Tour de Francia en Barcelona

Un ciclista durante la presentación de los equipos del Tour de Francia, en la Sagrada Família, a 2 de julio de 2026, en Barcelona (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, han asistido a la presentación de los equipos del Tour de Francia en Barcelona.

Los 23 equipos participantes han recorrido la tarde de este jueves la avenida Gaudí, desde el Recinte Modernista de Sant Pau hasta la fachada del Naixement de la Sagrada Familia.

La programación del acto cuenta con nombres como Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali, la Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya y los Castellers de Vilafranca, de Barcelona y de la Sagrada Familia, entre otros.